نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢.. سجل هنا واحصل عليها عبر بوابة «الوطن»

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢، وكلما اقتربت عقارب الساعة من موعد ظهورها، تزداد دقات قلوب الطلاب خوفًا من عدم الحصول على الدرجات التي تمكنهم من دخول الكلية التي يرغبون بها، ما جعل بوابة «الوطن» تحرص على توفيرها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

واهتمامًا بما يبحث عنه طلاب الثانوي العام عبر محركات البحث خلال الفترة الحالية، نوضح من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ عبر الموقع الإلكتروني لبوابة «الوطن»، التي جاءت كالتالي:

خطوات التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

- توفر بوابة «الوطن» عبر الموقع الإلكتروني خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢.

- يقوم الطالب بالدخول إلى الرابط natega.elwatannews.com الخاص بنتيجة الثانوية العامة من خلال الموقع الإلكتروني.

- وبعد ذلك، يختار الطالب إدخال البيانات الخاصة به في الصفحة التي تظهر أمامه، التي تتمثل في «رقم التليفون، البريد الإلكتروني، الشعبة، المحافظة، رقم الجلوس، الاسم الرباعي الخاص بالطالب».

- وبعد ذلك، يتم الضغط على تسجيل حتى يتم حفظ البيانات الخاصة بطالب الثانوية العامة الراغب في الحصول عليها.

وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، وبعد اعتمادها من الوزير بساعات، سيظهر أوائل الثانوية العامة في البداية، ثم بعد ذلك يتم تحميل النتيجة الخاصة بجميع الطلاب على المواقع المختلفة.