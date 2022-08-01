أسرع رابط لـ نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ برقم الجلوس.. هتجيبها في دقيقة

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢، من أبرز العبارات التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة وأسرهم مع اقتراب ظهور النتيجة، فهي الحدث الأكبر هذه الأيام وينتظرها الطلاب بفارغ الصبر للاطمئنان على مستقبلهم والكليات التي يمكن أن يدخلوها فور ظهورها واعتمادها بشكل رسمي من خلال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حيث أكد الوزير عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الفترة من 1 إلى 7 أغسطس الجاري.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ عبر موقع الوطن من خلال اتباع خطوات بسيطة، حيث يتم الدخول على رابط جريدة الوطن المخصص للتسجيل و الحصول على النتيجة.

ومن خلال رابط natega.elwatannews.com الذي أتاحته «الوطن»، يتم إدخال الاسم ورقم الجلوس، وبعدها يحدد الطالب الشعبة الخاصة بالطلب سواء كانت علمي بفرعيه العلوم والرياضة أو كانت الشعبة الأدبية.

ثم بعد ذلك، يختار الطالب المحافظة، وتسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، سواء كان خاص به أو بأحد أقاربه أو أسرته، كما يتم إضافة رقم هاتف يتأكد من صحته وبعدها يتم الضغط على خانة «سجّل الآن».

وبذلك تصله نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.

كما يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم، من خلال الدخول على الموقع واختيار خانة النتيجة ثم إدخال الاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2022 مؤمنة بالكامل

وأوضح وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أنَّه تمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال من قام بالغش من الطلاب، حيث إنه لا يمكن المساواة بين المجتهدين والغشاشين فالنتيجة مؤمنة بشكل كامل، ولا يمكن أن يتمّ التلاعب بها، ففي النهاية سيحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها.