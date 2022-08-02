رابط نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ فور ظهورها عبر الوطن

ينتظر طلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة 2022 بفارغ الصبر، إذ أعلن وزير التربية والتعليم، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، سيكون تحديدًا في الفترة من 3 إلى 7 أغسطس الجاري، ما يجعل البحث يزداد يوميا عن نتيجة الصف الثالث الثانوي، باعتبارها الحدث الأهم في هذه الفترة.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢، فور اعتمادها رسميًا من الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للجريدة، إذ يقوم المستخدم باتباع خطوات بسيطة للحصول عليها كما يلي:

نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها

الدخول على رابط النتيجة الخاص بجريدة الوطنnatega.elwatannews.com، وإتباع الخطوات المطلوبة الخاصة بإضافة الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني، وبالضرورة يجب اختبار الشعبة، مع كتابة رقم الهاتف وبعد ملء البيانات المطلوبة يتم التأكد من صحتها ثم الضغط على أيقونة سجل الآن.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

قال الدكتور طارق شوقي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن نتيجة الثانوية العام 2022 بالاسم ورقم الجلوس ستظهر في الفترة من 1 أغسطس حتى 7 أغسطس، موضحا أنه لا يوجد أي تأخير في إعلان النتيجة، حيث أن عملية تصحيح الامتحانات شاقة والنتيجة لم تكتمل بعد حتى الآن.

كما صرح وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن جميع أعمال تصحيح أوراق الإجابة تمت بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أى أخطاء، علما بأنه لن تتم المساواة بين من قام بالغش في امتحانات الثانوية العامة والطالب المجتهد حيث أن النتيجة مؤمنة بشكل كامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من قام بالغش لضمان أن يأخذ كل طالب ما يستحقه من درجات تخصه في نتيجة الصف الثالث الثانوي.