مصرع وإصابة 7 مصريين في حادث مروري أثناء عودتهم من العمل بالسعودية

لقى مصريان إثنان مصرعهما وأصيب خمسة آخرين في حادث مرور مروع بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في أثناء عودتهم من العمل عن طريق العارض بحي النرجس، حيث يعملون بقطاع التشييد والبناء بمهن الحدادة والنجارة المسلحة.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا عاجلا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي، أشار في تقريره للوزير إلى أن المتوفى الأول يدعى أسامة رشاد الدسوقي خليل، من أبناء محافظة الدقهلية، مركز دكرنس منشية عبدالرحمن، ويبلغ من العمر 36 عاما، ومتزوج ولديه ثلاثة بنات أكبرهن تبلغ من العمر 8 سنوات، وتم التواصل مع ذويه وإبلاغهم تعازي وزير القوى العاملة، وتوجيههم لعمل التوكيل اللازم لشحن الجثمان بناء على رغبتهم.

أسرة المتوفى الثاني ترغب في دفنه بالسعودية

وأشار أحمد رجائي إلى أن المتوفى الثاني، من نفس العنوان ويدعى «علي» يبلغ من العمر 31 عاما، متزوج وله بنت وحيدة، وجارٍ المتابعة للحصول على بياناته والتواصل مع ذويه وإبلاغهم تعازي الوزير، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، حيث أفاد أحد زملائه برغبة ذويه في دفن الجثمان بالمملكة العربية السعودية.

كما كلف وزير القوى العاملة المكتب بالتنسيق مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثمان الأول، فضلا عن اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطنين المصريين المتوفين، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

المصابون الخمسة يتلقون العلاج بالمستشفى

كما أوضح الملحق العمالي أن المصابين الخمسة في الحادث بإصابات مختلفة وتم علاجهم الطوارئ بمستشفى الشميسي، وخرجوا والحمد لله، كما تم نقل أحد العمال المصابين ويدعى عماد عزمي، إلى مستشفى سعود الألمان وبفحصه تبين وجود كسر بعظمة الترقوة وتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة بطوارئ المستشفى وتم خروجه أيضاً.

كما تعرض سائق السيارة لإصابات، ولكن حالته مستقرة ولم يتم خروجه من المستشفى لحين الإدلاء بأقواله عن كيفية الحادث.

وقال رئيس مكتب العمال، إنه تم رصد الحادث وقت حدوثه بإحدى الكاميرات وظهرت فيه سيارة العمال فى طريقها وخرجت أمامها سيارة من طريق جانبي حاول السائق أن يبتعد عنها فانحرف عن الطريق واصطدم بالكثبان الرملية وانقلبت السيارة، تم نقل الجثامين والمصابين بالإسعاف الطائر «طائرة هليكوبتر» وتابع الأحداث الملحق العمالي كريم أبو السعود والمستشار القانوني بالقنصلية خالد الهواري.

ووجه السفير طارق المليجي، القنصل العام، بضرورة إنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مصر وإصدار تصريح الدفن للعامل الثاني، ويتابع مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض تقارير المرور لمتابعة حقوق ومستحقات العاملين المصريين المتوفين.