«القوى العاملة»: تعيين 341 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري في مطروح

أجرت مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح تفتيشا على 709 منشآت، وأسفر ذلك عن تحرير 62 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 11 شكوى عمالية، واستخراج 210 شهادات قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

التفتيش على 709 منشآت

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين المديرية 341 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 شباب من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 649 طالب عمل.

تحرير 62 محضراً للمنشآت المخالفة

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية في تقريره لوزير القوى العاملة عن إنجازات شهر يونيو الماضي، أنَّ المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 115 منشأة، والقيام بـ16 حملة تفتيشية، وذلك للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 13 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية، ومنح 21 رخصة.