القوى العاملة: استرداد 111.7 مليون ليرة لبنانية مستحقات مصريين في بيروت

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في استرداد وتحصيل 111 مليونا و 726 ألفا و121 ليرة لبنانية قيمة مستحقات الشكاوى المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية ، فضلا عن استرداد تنازلا عن الكفالة المصرفية للعمال المصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

44 مليون جنيه محصلة حل الشكاوى العمالية

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي أن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أشار فيه إلي أن إجمالي المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية بلغت 44 مليون و226 ألفا و121 ليرة لبنانية ، فضلا عن 67 مليونا و500 ألف ليرة لبنانية لـ 12 تنازلا عن الكفالة المصرفية .

وقال المتحدث الرسمي : إن ذلك في إطار متابعة الوزير أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

25 زيارة للجهات الحكومية المعنية

وأشار إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت بين ما تم تحقيقه من إنجازات خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 ، حيث تم اعتماد 60 عقد عمل، وتسوية 19 شكاوي وديا، وإحالة شكوى للقضاء ، و13 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 33 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما قام المكتب بـ 25 زيارة للجهات الحكومية المعنية، و11 زيارة ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، فضلا عقد 10 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية،و522 استشارة عمالية مقدمة للمكتب ، وبذلك يصل إجمالي عدد الزيارات واللقاءات والاستشارات 568، بالإضافة إلي الموافقة علي 50 حالة نقل كفالة إلى كفيل جديد.