تعيين 24 شابا واستخراج 382 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة بكفر الشيخ

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ لـ24 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 623 شابا.

وقال الوزير، إن المديرية استخرجت 382 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ12 عاملا بمبلغ 40 ألف جنيه.

تحرير 36 محضر سلامة وصحة مهنية

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، أوضحت فيه أن المديرية خلال شهر يوليو الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 271 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ167 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 98 منشأة انتهت بتحرير 36 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 9 لجان تراخيص ومنح 9 رخص.

وأوضحت أنه في مجال تفتيش العمل فتشت المديرية على 514 منشأة تفتيش دوري وحملات يعمل بها 952 عاملا، وأسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.