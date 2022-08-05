نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 برقم الجلوس قبل ظهورها رسميا

يتنظر الكثير من المواطنين، ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، التي من المقرر الإعلان عنها رسميا مطلع الأسبوع المقبل، بعد حدوث تعديلات في الموعد من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، الذي أكد في وقت سابق أنها ستعلن الأسبوع الأول من أغسطس الجاري.

وفي إطار تقديم الخدمات الإخبارية المتعلقة بالتعليم الفني والتعليم العالي والمعاهد الأزهرية وغيرها، نوضح في التقرير التالي، كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 برقم الجلوس قبل الإعلان الرسمي للنتيجة، على النحو التالي:

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

وتتيح بوابة «الوطن» من خلال الرابط natega.elwatannews.com، إمكانية الحصول على الصف الثالث الثانوي 2022 بشكل سريع، وعلى الفور تظهر الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب استكمالها من قبل الطلاب، كاسم الطالب الرباعي، الشعبة الخاصة بالطالب سواء كانت علمية أو أدبية، البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، رقم جلوس الطالب، فضلًا عن المحافظة التابع لها الطالب.

ويستطيع الطلاب وذويهم الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد الانتهاء من كتابة البيانات السابق ذكرها، والضغط على الأيقونة الخاصة بـ«التسجيل»، ويتم إرسال نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

وخلال الساعات الماضية، أُثيرت حالة من الجدل حول موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي، إلا أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حسم الجدل بعد إعلانه ظهور النتيجة بشكل رسمي قبل نهاية الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، مؤكدًا أنها ستكون بين يوم 1 و7 أغسطس الجاري.

ولفت الوزير إلى أنّ ما يتم نشره من قِبل وسائل الإعلام لا مرجعية له، ويساعد على إثارة قلق الطلاب وأولياء الأمور، كما أنّ الحديث في الوقت الحالي عن نسب النجاح وموعد ظهور النتيجة، ونسب التنسيق بالجامعات، جميعها أشياء لا أساس لها من الصحة.