دعاء لطلاب الثانوية العامة يوم الجمعة قبل ساعات من ظهور نتيجة 2022

ساعات ويتم إعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي العام 2022 حسبما أكدت وزارة التربية والتعليم، حيث من المقرر ظهور النتيجة قريبا، وبهذه المناسبة يبحث عدد من الطلاب وأولياء الأمور عن دعاء لطلاب الثانوية العامة، يوم الجمعة، في ظل حالة من القلق والترقب، ولا يوجد دعاء بعينه في هذا الخصوص لكن يمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة لا سيما وأن يوم الجمعة به ساعة إجابة.

دعاء لطلاب الثانوية العامة يوم الجمعة

وبخصوص موضوع دعاء لطلاب الثانوية العامة يوم الجمعة أو أي دعاء آخر في هذا اليوم المبارك فإنه يستحب الإكثار والإلحاح من الدعاء لأن به ساعة إجابة، ففي حديث رواه أبو هريرة في صحيح أي داوود: «خيرُ يومٍ طلَعت فيهِ الشَّمسُ يومُ الجمُعةِ فيهِ خُلِقَ آدمُ وفيهِ أُهْبِطَ وفيهِ تيبَ عليهِ وفيهِ ماتَ وفيهِ تقومُ السَّاعةُ وما من دابَّةٍ إلَّا وَهيَ مُسيخةٌ يومَ الجمُعةِ مِن حينَ تُصبحُ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ شفقًا منَ السَّاعةِ إلَّا الجنَّ والإنسَ وفيهِ ساعةٌ لا يصادفُها عبدٌ مسلمٌ وَهوَ يصلِّي يسألُ اللَّهَ حاجةً إلَّا أعطاهُ إيَّاها قالَ كعبٌ ذلِكَ في كلِّ سنةٍ يومٌ فقلتُ بل في كلِّ جمعةٍ قالَ فقرأ كعبٌ التَّوراةَ فقالَ صدقَ النَّبيُّ صلَّ اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ».

دعاء لطلاب الثانوية العامة قبل ظهور النتيجة

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور ترديد ما يشاؤون من أدعية طلبا من المولى عز وجل أن يوفق أبنائهم للخير والفلاح ويرزقهم النجاح، وبالعودة لموضوع دعاء لطلاب الثانوية العامة يوم الجمعة فإنه رغم عدم ثبوت أدعية بعينها بخصوص الإمتحانات والنتيجة إلا أن باب الدعاء واسع لكل ذي حاجة فيمكن ترديد الأدعية الآتية أو غيرها بما يفتح الله به على عبده:

1- اللهم وفقني لما تحبه وترضاه واقضي حاجتي يا رب العالمين.

2- اللهم إنا نسألك النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة

3- اللهمّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور استغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك.

4- اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك، يمكن ترديده بخصوص موضوع دعاء لطلاب الثانوية العامة يوم الجمعة.

5- رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

6- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي.

7- دعاء لطلاب الثانوية العامة يوم الجمعة يرجى فيه الإستجابة حيث يمكن ترديد: اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي.

8- اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني.

9- اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين.

الذكر والتسبيح في دعاء لطلاب الثانوية العامة يوم الجمعة

10- الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين.

11- يارب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك.. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته.

13 - اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدلٌ فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفتح عليَّ فتوح العارفين بحكمتك وأن تنشر عليَّ من خزائن رحمتك.

14- وبالإضافة إلى دعاء لطلاب الثانوية العامة يوم الجمعة فإنه يمكن الإكثار من الذكر والتسبيح فيمكن ترديد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كُتِبَ ويُكتَبُ إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.