لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على اختبارات كلية الشرطة 2022

مع انتهاء مارثون الثانوية العامة يتوافد الراغبون في الالتحاق بكلية الشرطة 2022 على الأكاديمية من أجل اجتياز اختبارات القبول حتى يتمكن من تحقيق حلمه بدخول تلك الأكاديمية العريقة التي تكون محل اهتمام آلاف الطلاب الناجحين في الثانوية العامة وأسرهم أيضًا.

«الوطن» ترصد اختبارات كلية الشرطة 2022

بالتفاصيل.. اختبارات كلية الشرطة 2022

1- اختبار القدرات

هو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى الثقافة والمعلومات العامة، وليس للطالب حق الإعادة في حال رسوبه.

2- اختبار المقاس والقوام

اختبار القوام للتأكد من تناسب الطول مع الوزن، ويكون للطالب حق الإعادة مرة واحدة فقط، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة مرات أخرى.

3- الكشف الطبي

من أهم الاختبارات لدخول كلية الشرطة ويخضع الطالب أمام اللجنة الطبية المختصة، ويكون للطالب الراسب في هذا الاختبار الإعادة مرة واحدة فقط.

4- الكشف النفسي

يمثل الطالب أمام اللجنة الطبية المختصة، ولا يحق للطالب الراسب الإعادة في هذا الاختبار.

5- كشف السمات

يخضع الطالب لقياس القدرات العقلية، ولا يحق للراسب الإعادة.

6- الاختبار الرياضي

عبارة عن عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب الراسب حق الإعادة مرة واحدة.

7- الكشف الطبي المتقدم

يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة من خلال عدة تحليلات.

8- لجنة اختبار الهيئة

تكون اختبارات الهيئة على قسمين عبارة عن اختبار «تحريري» في معلومات عن مصر، والآخر اختبار «شفوي» عن طريق المفاضلة بين المتقدمين من حيث قوة الشخصية وغيرها من الملاحظات.

فتح باب التقديم في كلية الشرطة

وأعلنت وزارة الداخلية فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة في العام الماضي 2021 ابتداء من يوم الإثنين أول أغسطس المقبل الخميس 18 أغسطس المقبل، كما يتم فتح التقديم لحاملي شهادة الثانوية 2022 وطلبة الدور الثاني، وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فسيتم فتح باب القبول لهم بدءا من الخميس 4 أغسطس المقبل وحتى الأربعاء 31 أغسطس المقبل، مع مراعاة قيام وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فيجب عليهم تقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.