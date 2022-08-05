بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص بحادث انقلاب سيارة على محور الضبعة القاهرة

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم إثر انقلاب سيارة على طريق محور الضبعة القاهرة الإقليمي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث الضبعة

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي، اليوم الجمعة، جميع مصابين حادث الضبعة، وننشر تفاصيل حالات المصابين وهم : «هويدا حجازي محمد، 36 سنة، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وملك عصام سماحة، 6 سنوات، من القاهرة، مصابة بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالجبهة حوالي 3 سم، ومريم عصام سماحة، 13 سنة، من القاهرة، مصابة بجروح وسحاجات متفرقة بالجسم، وسماحه عصام سماحة، 10 سنوات، من القاهرة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتقي عصام سماحة، 10 سنوات، من القاهرة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عمر عصام سماحة، 10 سنوات، من القاهرة، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، ونور عصام سماحة، سنة واحدة، من القاهرة، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، وأميرة عصام سماحة، 33 سنة، من القاهرة، مصاب بسحجات متفرقه بالجسم، وجار استكمال الفحوصات الطبية لهم من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة لهم حتى مثولهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث على طريق الضبعة القاهرة، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.