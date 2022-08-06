نقابة المهندسين تنظم ملتقى توظيف لشباب الخريجين وبرنامج تأهيلي اليوم

تنظم، اليوم، نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف يوما للتوظيف لشباب الخريجين من أعضاء النقابة في مختلف التخصصات، وذلك تحت رعاية المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وقالت النقابة العامة للمهندسين في بيان: «تحت رعايه نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي تعلن نقابه المهندسين الفرعية ببني سويف عن ملتقى التوظيف الأول لشباب الخريجين يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس بنادي المهندسين كورنيش النيل بدءا من الرابعة عصرا».

برنامج تأهلي لحديثي التخرج

كما أعلنت نقابة المهندسين عن عقد برنامج تأهيلي للمهندسين حديثي التخرج من دفعات 2018 وما بعدها ببرنامج متخصص في إدارة سلامة العمليات، وأوضحت النقابة أنه نظرا لأهمية الموضوع في مجل صناعة البترول والغاز محليا ودوليا على أن يكون تنفيذ البرنامج من خلال الحضور الافتراضي باستخدام منصة زووم لزيادة الحضور قدر الإمكان.

وأشارت نقابة المهندسين إلى أنه سيحاضر بالبرنامج المهندس ياسر أحمد دسوقي، نائب رئيس شركة دانا العالمية، وأحد الموادر المتخصصة في مجال إدار سلامة العمليات بقطاع البترول.

نقابة المهندسين

وأضافت النقابة في إعلانها عن البرنامج التأهيلي أنه سيوم يتم تنظيم البرنامج طبقا للجدول الآتي:

1- السبت 6 أغسطس 2022

2- الإثنين 8 أغسطس 2022.

3- الأربعاء 10 أغسطس 2022.

وأوضحت نقابة المهندسين أنه سيتم موافاة المتدربين المقبولين بالجدول الزمني التفصيلي ورابط الحضور والأجندة المقترحة للبرنامج بعد استفياء نموذج التسجيل، علما بأنه سوف يتم فتح باب التسجيل حتى يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022 لمن يرغب في الحضور.