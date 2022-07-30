لأعضاء «المهندسين».. كيف تحصل على معاشك وتأمينك الطبي من النقابة؟

تقدم نقابة المهندسين عددا من الخدمات لأعضائها، ويستعرض التقرير التالي اثنين من أبرز تلك الخدمات، وهي المعاشات والتأمين الطبي أو مشروع العلاج، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأوراق المطلوبة.

كيف يحصل المهندس على المعاش؟

وكانت آخر زيادة أقرت على معاشات نقابة المهندسين في مارس 2022 الماضي حينما أقرت الجمعية العمومية العادية البند الخاص بزيادة قيمة معاش المهندسين ليصل إلى 1200 جنيه، وذلك اعتبارًا من شهر ابريل.

وقالت نقابة المهندسين عبر موقعها الرسمي إن خطوات تقديم طلب معاش سن الستين تشمل الآتي:

1- يقوم العضو بملء الطلب.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- موافقة البنك لتحويل المعاش.

4- صورة من كارنيه النقابة لنفس العام الذي يقدم فيه الطلب.

5- بیان بسداد اشتراك النقابة حتى سن التقاعد ويحصل عليه من الشعبة المقيد بها.

6- يقدم صورة من قرار إنهاء الخدمة بالحكومة أو القطاع العام اذا كان يعمل بهما.

7- خطاب من جهة العمل يفيد موقف العمل بالخارج سواء من طريق الغعارة أو إجازه بدون مرتب للعمل بالخارج من سنة 1980 حتى بلوغ سن الستين.

8- في حالة سفر العضو للعمل بالخارج عليه أن يسدد للنقابة اشتراكا إضافيا قدره ستون جنيها عن السنة الواحدة طبقا للقانون 204 لسنة 1980 وفي حالة عمل المهندس كمهندس حر يقدم جوازات السفر من عام 80 حتى بلوغ سن الستين وإن لم تتوفر الجوازات من عام 80 حتى 99 يتم كتابة إقرار عن هذه المدة ثم إحضار شهادة تحركات من الجوازات حتى تاريخه أو جوازات من عام ٩٢ حتى تاريخه.

شروط استحقاق المعاش

وقالت نقابة المهندسين إنه يستحق المهندس المعاش بشرط أن يكون مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشرة عاما وألا تقل مدة قيده عن عشر سنوات، وأوضحت أنه يصرف المعاش اعتبارا من الشهر التالي لتقديم الطلب وليس اعتبارا من بلوغ الستين فإذا تأخر العضو عن تقديم الطلب لا تحسب له المدة السابقة على تقديم الطلب.

مشروع علاج المهندسين

وبخصوص مشروع علاج المهندسين وأسرهم فقد وافقت الجمعية العمومية الأخيرة أيضا على بند رفع حد الرعاية الصحية والذي كان يقدر بـ27 ألف جنيه ليصل إلى 30 ألف جنيه، و أعلنت النقابة في وقت سابق عن حزمة إجراءات للاشتراك في اطار المنظومة الذكية ومن هذه الإجراءات:

1- تطبيق «نقابتي» للاشتراك في مشروع العلاج، حيث بثت نقابة المهندسين فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» شرحت فيه كيفية الاشتراك ودفع رسوم مشروع العلاج وإضافة التابعين وخدمات نقابية أخرى مثل الموافقات الطبية والدليل الطبي.

نسخ

2- كما أعلنت النقابة عن خدمة جديدة اسمها حجز الأطباء والصيدلية أون لاين بخصم 20% على الأدوية المحلية و10% على الأدوية المستوردة والاستعلام على استرداد الأموال.

3- وأشارت نقابة المهندسين إلى خدمة توصيل كارنيه العلاج أو الرعاية الصحية حتى باب المنزل وبه شريحة تستمر صلاحيتها لمدة 5 سنوات ويتم تفعيله تلقائيا في كل الجهات العلاجية.

4- كما أعلنت نقابة المهندسين عن خدمة نقابتي ميديكال بورتال، التي يمكن للمهندس الحصول من خلالها على الموافقات المطلوبة من أي جهة العلاجية، كما يوفر الصلاحية لموظف الجهة العلاجية من استخراج الموافقة الطبية من خلال نظام مفعل يربط بين النقابة والجهة العلاجية، ويخصمها من خلال كارت التكلفة، كما يمكن تتبع كل الحركات الإلكترونية التي تمكن للعضو وأسرته من خلال كشف الحساب.

5- وأخيرا أشارت النقابة إلى إمكانية الاتصال بخدمة العملاء للرد على أي استفسار لتفعيل التطبيق، الموجود على هواتف الأندرويد والآيفون وهواوي.