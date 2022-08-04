المهندسين: دعوات مجانية للأعضاء فوق الـ60 وذويهم لدخول نوادي النقابة

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن توفير دعوات مجانية للمهندسين فوق سن الستين، لدخول جميع نوادي النقابة على مستوى الجمهورية، تقديرا وعرفانا لهم.

وقالت نقابة المهندسين في إعلانها، إنه سيجرى توفير دعوات مجانية للمرافقين، موضحة أن الدعوة عبارة عن دفتر به 10 دعوات، ومتوفر الآن بالنقابات الفرعية.

يوم توظيف لشباب المهندسين

كما أعلنت النقابة، عن تنظيم «المهندسين» الفرعية ببني سويف، يوما للتوظيف لشباب الخريجين من أعضاء النقابة في مختلف التخصصات، تحت رعاية النقيب المهندس طارق النبراوي.

وقالت النقابة العامة للمهندسين في بيان لها: «تحت رعايه نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي، تعلن نقابه المهندسين الفرعية ببني سويف، عن ملتقى التوظيف الأول لشباب الخريجين يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس بنادي المهندسين كورنيش النيل، بدءا من الرابعة عصرا».

برنامج تأهلي لحديثي التخرج

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة المهندسين عن عقد برنامج تأهيلي للمهندسين حديثي التخرج من دفعات 2018 وما بعدها، متخصص في إدارة سلامة العمليات.

وأوضحت النقابة، أن ذلك جاء نظرا لأهمية الموضوع في مجال صناعة البترول والغاز محليا ودوليا، على أن يكون تنفيذ البرنامج من خلال الحضور الافتراضي باستخدام منصة «زووم»، لزيادة عدد الحضور قدر الإمكان.

وأشارت نقابة المهندسين إلى أنه سيحاضر بالبرنامج المهندس ياسر أحمد دسوقي، نائب رئيس شركة دانا العالمية.

وأوضحت النقابة في إعلانها، أنه سيوم يجرى تنظيم البرنامج طبقا للجدول الآتي:

1- السبت 6 أغسطس 2022

2- الإثنين 8 أغسطس 2022

3- الأربعاء 10 أغسطس 2022

ونوهت إلى أنه سيتم موافاة المتدربين المقبولين بالجدول الزمني التفصيلي ورابط الحضور والأجندة المقترحة للبرنامج، بعد استفياء نموذج التسجيل، علما بأنه سوف يجرى فتح باب التسجيل حتى يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022، لمن يرغب في الحضور.