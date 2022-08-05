إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة بمطار القاهرة.. «الارتباك الشديد فضح الراكب»

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبد الفتاح، مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة خطوط الطيران الإماراتية رقم 925 اشتبه عبد الرحمن الصياد مأمور اللجنة الجمركية، في الراكب «ت. ن .ع» مصري الجنسية نظرا لارتباكه الشديد.

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إكرامي أشرف مأمور الفحص بالاشعة فتلاحظ وجود عدد من الهواتف المحمولة داخل حقائبه.

49 هاتفا محمولا ماركة آيفون بين طيات الملابس

وبالعرض على أحمد أبو بكر مدير الحركة المشرف على العمل بالصالة الخضراء، كلف أحمد محمد عبد الواحد، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية كبيرة من التليفونات المحمولة بإجمالي 49 هاتفا محمولا ماركة آيفون بين طيات الملابس داخل الحقائب.

قرر أحمد عبد الفتاح طه، مدير الإدارة الأولى، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 100 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.