«الجمارك» تحبط تهريب «كوكتيل مخدرات» بحوزة راكبة أجنبية من أصل مصري

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبة أجنبية من أصل مصري، بحوزتها كمية متنوعة من المخدرات، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط البولندية القادمة من وارسو.

تفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة

استوقف أحمد مجاهد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات، أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، التي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من عبد الله شحاته مأمور الجمرك، ومحمد موافي رئيس القسم، وتلاحظ لهما، وجود كثافات لمواد عضوية داخل حقائب الراكبة.

ماريجوانا المخدر وزيت ومطحنة

كلف خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، عماد سيد حسين مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، ما أسفر عن ضبط 4 أكياس داخلها نبات الماريجوانا المخدر، و2 تانك زجاجي بداخلهما زيت الماريجوانا، ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، بها بقايا من نبات الماريجوانا، و18 ورقة بفرة مشبعة بزيت مخدر داخل عبوة زجاجية.

تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة

أمر حسين عبد الله هيكل مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكبة للنيابة المختصة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي.