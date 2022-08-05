ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 4 بينهم طفلة.. وإصابة 23

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 4 فلسطينيين بينهم طفلة بعمر 5 أعوام، والمصابين إلى 23.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارات على قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في حي الرمال وسط غزة، وسيارة في حي الشجاعية شرق غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت دبابات الاحتلال، شرق بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة «شراب العسل» شرق خان يونس جنوب القطاع.