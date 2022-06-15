«الصحة» توافق على مقترح محمود تركي نائب التنسيقية بتطوير المنظومة الطبية

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير منظومة الصحة الإلكترونية، لمنصة شاملة لكل الخدمات الطبية المقدمة من الوزارة، وذلك في حضور ممثلي وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة وافقت على الاقتراح برغبة خلال اجتماع اللجنة، وبعد المناقشة.

مجلس الشيوخ

قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، إن اقتراحه يتلخص في أن يجرى تطوير منصة إلكترونية، تحتوي على كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين بمختلف شرائحهم، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح ييسر على المواطن الدخول إلى موقع رسمي واحد به كل الخدمات الصحية، التي يحتاجها، والخدمات الإدارية المختلفة وخدمات التراخيص.

المنظومة الصحية

وتابع «تركي» أن الموقع سيكون بمثابة قاعدة بيانات مركزية وملف صحي شامل لبيانات المواطن، والحالة الصحية وفصيلة الدم والتاريخ المرضي، وما حصل عليه من خدمات علاجية أو تطعيمات ولقاحات أو معلومات عن الخدمات المقدمة من المبادرات الرئاسية المتنوعة.

وأوضح أنه يتيح للمواطن طلب خدمة (online) من خلال التطبيق سواء الحجز الإلكتروني المسبق، لتلقي الخدمة أو الكشف الطبي أو إجراء العمليات الجراحية، أو الاستعلام عن المراكز الطبية المحيطة، والخدمات المختلفة، والحصول على الاستشارات الطبية عن بعد، من خلال الأطباء المعتمدين من وزارة الصحة والمقيدين بقاعدة البيانات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أنه بتطبيق هذه المنظومة سيتوفر للوزارة قاعدة بيانات مركزية شاملة لكل بيانات المواطنين والحالة والتاريخ الصحي لكل مواطن، ما يتيح لمتخذي القرار وضع الاستراتيجيات والمستهدفات الصحية، كما سيتيح لها الحصول على مؤشرات الصحة العامة بالمجتمع، والوقوف على أولويات الرعاية الصحية المستهدفة من الوزارة، وتخفيف أعباء كثيرة سواء كانت إدارية أو لوجستية على كل المستويات والهيئات الصحية بالمحافظات.