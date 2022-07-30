كليات علمي رياضة في مصر.. الذكاء الاصطناعي والهندسة أهمها

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعداداتها لتنسيق القبول 2022، وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا " كوفيد 19" والالتزام بكافة الضوابط والقواعد التي حددها المجلس في هذا الشأن.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جميع البيانات والمعلومات عن تنسيق الجامعات متاحة عبر رابط الموقع الإلكتروني للتنسيق.

كليات علمي رياضة كلها في مصر

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية كليات علمي رياضة في مصر، وفقًا لما أوضحه موقع تنسيق الجامعات:

- كليات هندسة البترول والتعدين

- كليات الهندسة

- كليات الحاسبات والمعلومات

- كليات العلوم

- كليات الجامعات التكنولوجية

- كليات الذكاء الاصطناعي

- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية

- كليات الألسن

- كليات الإعلام

- كليات التخطيط العمراني

- كليات التربية

- كليات الآداب انتظام وانتساب

- كليات الحقوق انتظام وانتساب

- كليات السياحة والفنادق

- كليات الخدمة الاجتماعية

- كليات الفنون التطبيقية

- كليات التجارة والآداب

- كليات دار العلوم

- كليات التربية الرياضية

- المعاهد العليا والمتوسطة

- كليات الآداب واللغات الإنسانية

- كليات تكنولوجيا الملاحة وعلوم الفضاء

- جميع الكليات النظرية

إعداد قوائم الكليات وإدراجها عبر موقع التنسيق الإلكتروني

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أن مكتب التنسيق يعمل حالياً على إعداد قوائم الكليات وإدراجها عبر موقع التنسيق الإلكتروني مع انطلاق مراحل التنسيق المختلفة وذلك بعد الكشف عن نتيجة الثانوية العامة 2022، موضحة ان القوائم تشمل جميع الكليات التي جرى صدور قرار رئاسي بشأنها من أجل بدء أعمال الدراسة بها واكتمال كافة التجهيزات لبها التي تؤهلها لانطلاق أعمال الدراسة.