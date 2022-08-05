«من كتر ما شفت».. أحمد شيبة يطرح أغنيته الجديدة على يوتيوب اليوم

طرح المطرب أحمد شيبة، أغنيته الجديدة «من كتر ما شفت»، اليوم الجمعة، عبر قناة الشركة المنتجة للأغنية على موقع يوتيوب في أول تعاون بين الطرفين.

أغنية أحمد شيبة باللهجة المصرية

وجاءت أغنية شيبة «من كتر ما شفت» في قالب غنائي شعبي باللهجة المصرية، وتميزت من حيث الجمل اللحنية الجديدة والإيقاعات والتكنيك والنقلات بين مقاطعه بكل سلاسة وسهولة.

وتناولت أغنية «من كتر ما شفت»، موضوعاً اجتماعياً عن الناس التي لا تتمنى الخير لغيرها، وجاء النص بسيطاً في مصطلحاته، عميقاً في معناه الذي جسد حرفياً كيف أصبح بعض أفراد المجتمع مرضى.

«من كتر ما شفت» من إخراج بتول عرفة

وصُورت أغنية «من كتر ما شفت»، بطريقة الفيديو كليب في لبنان، وحمل توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة.

والأغنية من كلمات رضا المصري وألحان حسين محمود وتوزيع ميدو مزيكا، وكان أحمد شيبة قد أطلق منذ عدة أشهر أغنية بعنوان «طلق فاضي»، وكلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان ووليد سامي، وتوزيع أشرف البرنس.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

كلها عارفة تمام بعضيها.. ماتعيشوهاش بقى وتسوقوا فيها

والشيطان يلعب بدماغكم.. وتقولوا حاجة تحاسبوا عليها

مش كل واحد رجله تشيله.. يفتكر إنه معلم جيله

وهو هفأ وفي نفسه عويل.. والناس علي عينه بتديله

صدعتونا كلام.. عايزين نشوف أفعال