أحمد شيبة وإسلام شندي يطرحان أغنية «money» اليوم

يستعد الثنائي أحمد شيبة وإسلام شندي لطرح أغنيتهما الجديدة «money»، التي يقدماها على طريقة الفيديو كليب سويا، ويشارك معهما المطرب إسلام دولسيكا، وذلك عبر صفحتهما الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

طرح أغنية «money» اليوم

وجرى طرح البرومو الخاص بفيديو كليب «money»، الذي يجمع بين أحمد شيبة وإسلام شندي و«دولسيكا»، وكشف البرومو الدعائي عن أن الأغنية تحكي عن الفلوس وتأثيرها على الأشخاص، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي.

وعن الفيديو كليب، قال المطرب إسلام شندي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه سيتم طرحه اليوم، وأنه سعيد للغاية بالتعاون مع «شيبة» فى هذه الأغنية لأنه صوتا مميزا وله محبين وجمهور كبير، والأغنية لن تكون العمل الوحيد الفني بينهما، إذ سيجددا التعاون خلال الفترة المقبلة.

شيبة وشندي في فيديو كليب جديد

أغنية «money» من كلمات إسلام شندي وكوكو، وتوزيع إسلام شندي وخليل، وتم تصويرها على مدار يوما كاملًا في أحد القصور التي تقع في منطقة الجيزة في أكثر من لوكيشن داخل القصر.

يذكر أن شارك إسلام شندي مؤخرًا في أغنية «بلالين» التي قدمها الفنان محمد رمضان، إذ قدماها سويًا على طريقة الديوـ وظهر معه في الكليب، وحققت الأغنية نجاحًا جماهيريًا كبيرا، إذ وصلت نسبة مشاهدتها إلى 6 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».