أحمد شيبة يكشف تفاصيل حالة والدته بعد خضوعها لعملية جراحية: «اتحسنت»

أعلن المطرب أحمد شيبة، خضوع والدته لعملية جراحية منذ عدة أيام، وأشار إلى أنه قلق عليها للغاية.

وكشف أحمد شيبة تفاصيل العملية الجراحية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا إن والدته خضعت لجراحة في عينها؛ لأنها كانت تعاني من مياه بيضاء عليها.

خروج والدة أحمد شيبة من المستشفى

وأضاف شيبة، أن والدته خرجت من المستشفى، وتستكمل علاجها حاليا في منزلها، قائلا: «الحمدلله بقت أحسن والعملية عدت على خير كنت قلقان عليها جدا».

وحرص الفنان أحمد شيبة على توجيه الشكر لكل من سأل عن والدته: «ربنا بيكرمني عشان خاطر والدتي هي كل حاجة في حياتي ربنا يخليها ونعيش دايما بحسها في الدنيا».

آخر أعمال شيبة

يذكر أن شيبة طرح مؤخرا أغنية بعنوان أنا بابا، وتعاون فيها مع الشاعر سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب إلى 700 ألف.

كلمات أغنية أنا بابا

وتقول كلمات الأغنية:

انا نازل يابني سوقكم

انا جاي لوحدي اسوقكم

انا طول العمر راكب

طول عمري كبير وفوقكم

انا كنت سايبكو حبة

انا جيت كلة استخبي

لو مهما عملتو برضة

مش حمل معايا قالبة

يذكر أن المطرب أحمد شيبة انتهى مؤخرا من تصوير فيديو كليب جديد مع الثنائي إسلام شندي ودولسيكا بعنوان money.