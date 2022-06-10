عمر كمال يروج لدويتو غنائي مع أحمد شيبة «فيديو»

روج مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيته الجديدة هجوم مفاجئ والتي يشاركة فيها الغناء المطرب الشعبي أحمد شيبة.

كلمات أغنية هجوم مفاجئ

وتقول كلمات الأغنية:

طول ماربي الكون في عوني أعيش وأموت ثابت وتد ولا هتعرفوا يوم تكسروني.. ولا هتشفوني يوم هدف.. بتكعبلوني وتوقعوني وفكل مره بقوم أسد.. أخذروا من هدوئي وصمتي واختفائي.. أنا زي الديب بنام جاهز لهجوم فجائي.. بسيب الكل يلعب.. وأفضي ليكو الملعب وأول مانزل ألعب بعلم على أعدائي».

أغنية إنتي قطتي

وطرح مؤخرا مغني المهرجانات عمر كمال، كليب بمشاركة حمادة مجدي، والذي يحمل اسم «انتي قطتي.. ماى بيبى»، وبمشاركة الراقصة الاستعراضية أوكسانا، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان نادر زكي، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج يونس.

وتقول كلمات الاغنية : «الكلام بصوتها أحلى من كل الكلام.. السلام بإيديها يعتبر تعظيم سلام.. الخصام معاها يبقى موت ومش خصام.. عيب اللي يضايقها يبقى عيل مش تمام.. القمر ده شافها حس نفسه مش قمر.. السهر معاها خلاني أعشق السهر».