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«إكسترا نيوز»: المواطنون في غزة يعولون على الجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة

كتب:

محمد متولي
10:03 م | الجمعة 05 أغسطس 2022
انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة

انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة

أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن المواطنين في غزة يعولون على الجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في القطاع، ونقلت الفضائية عن مصدر مصري مسؤول، قوله إن الجهود المصرية مستمرة ولن تتوقف حتى تحقق الهدف منها، إذ أن الاتصالات مستمرة منذ بداية حالة التوتر الراهنة، وارتكزت الاتصالات على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

تعليق الدراسة في جامعات غزة

وأكدت الفضائية أن القصف الإسرائيلي مازال مستمرا في القطاع، وأعلن قطاع غزة تعليق الدراسة بالجامعات جراء القصف.

وأشارت إلى أنه وبسبب القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، يشهد القطاع حاليا انقطاع التيار الكهربائي في مناطق كثيرة .

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بقلم محمد متولي