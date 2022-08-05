«إكسترا نيوز»: مصر تمارس دورها القيادي لاستمرار الهدنة ومنع التصعيد في غزة

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلا عن مصدر مصري مسؤول، بأن مصر تمارس دورها القيادي التقليدي في الأزمات، ولا تقبل المزايدات، وهدفها استمرار الهدنة واستقرار المنطقة وحماية مقدرات السلام.

وأكدت الفضائية في خبر عاجل لها، نقلا عن مصدر مصري مسؤول، أن القاهرة طالبت كل الأطراف بضبط النفس، كي لا تزداد الأمور سوءا، أو تتطور العمليات بشكل أكبر، وعملت الاتصالات على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

«إكسترا نيوز»: القاهرة أبلغت تل أبيب بضرورة وقف القصف على غزة فورا

وأشارت «إكسترا نيوز» إلى أن القاهرة أجرت اتصالات واسعة ومكثفة مع تل أبيب لإبلاغها بضرورة وقف القصف العسكري على قطاع غزة فورا.