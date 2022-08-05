«العربية»: تل أبيب تفتح الملاجئ تزامنا مع التصعيد على غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن بلدية تل أبيب، قررت فتح الملاجئ تزامنا مع التصعيد على غزة، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، اليوم الجمعة.

استشهاد 10 وإصابة 65 فلسطينيا في العدوان على غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 10 بينهم طفلة في قطاع غزة، وإصابة 65 فلسطينيا، جراء القصف الإسرائيلي.

وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، استدعاء 25 ألفا من جنود الاحتياط، بسبب التصعيد في غزة.