«إكسترا نيوز»: القاهرة أبلغت تل أبيب بضرورة وقف القصف على غزة فورا

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلا عن مصدر مصري مسؤول، بأن القاهرة قد طالبت كل الأطراف بضبط النفس كي لا تزداد الأمور سوءا، أو تتطور العمليات بشكل أكبر، إذ عملت الاتصالات على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

مصر تطالب كل الأطراف بضبط النفس

وأكدت الفضائية، أن القاهرة قد أجرت اتصالات واسعة ومكثفة مع تل أبيب، لإبلاغها بضرورة وقف القصف العسكري على قطاع غزة، فورا.

سماع دوي صافرات الإنذار ببلدتين إسرائيليتين

ونقلت «إكسترا نيوز»، عن وكالة الإنباء الفرنسية، أنه قد جرى إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، فيما سمع دوي صافرات الإنذار ببلدتين إسرائيليتين.