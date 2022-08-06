لو فاتك «طب وهندسة».. كليات تمنح خريجيها وظائف بمرتبات خيالية

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد الفيديو الذي عرضه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، انتات الحيرة آلاف من أولياء الأمور والطلاب، ممن يرغبون في فوز أبنائهم بـ«كليات القمة» مثل الهندسة والطب، أملاً في حصولهم عقب التخرج على فرص عمل بأجور مجزية، إلا أنه بنظرة فاحصة لهيكل الأجور في مصر، نكتشف استحواذ بعض التخصصات الدراسية على النصيب الأكبر من الرواتب في مصر، مع فرص قوية لشغل الوظائف عقب التخرج.

الكليات التكنولوجية

الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ينصح الأسر المصرية بتغيير نظرتها السائدة لكليات القمة، ويرى أنها يجب أن تتغير سريعاً، إذ لم تعد كليتي «الطب والهندسة» برأيه كليات القمة كما كانت، والأولى برأيه أن تحتل الكليات التكنولوجية هذه التسمية، فالطلب مرتفع للغاية على خريجي هذه الكليات، وبرواتب خيالية، كما أن هناك أيضاً العاملين في مجال الطيران والضيافة الجوية والخدمات اللوجيستية والعاملين في مجال الشحن البحري.

طب وصيدلة وأسنان وتمريض

وتتراوح رواتب الأطباء في منظومة التأمين الصحي الشامل ما بين 11500 و25300 جنيه، وفي أجور تمنح مقابل 42 ساعة عمل منفصلة أو متصلة في الأسبوع الواحد، إذ يحصل الطبيب المقيم على 10 آلاف إلى 12 ألف جنيه شهريًا، بينما يحصل الطبيب في تخصصات نادرة من قبيل «رعاية، تخدير، الطوارئ» من 11 إلى 13 ألف جنيه شهريًا.

بموجب منظومة التأمين الصحي الشامل، يتقاضى الطبيب الأخصائي راتبا يتراوح بين 14 و16 ألف جنيه شهريًا، ويتلقى أخصائي تخصصات الحرجة راتباً من 15 إلى 17 ألف جنيه شهرياً، في حين يحصل الاستشاري من 17 إلى 22 ألف شهرياً.

ويتقاضى طبيب الأسنان حديث التخرج في المنظومة الجديدة، مرتب 11500 جنيه، أما في حال حصوله على الماجستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات يحصل على 13800 جنيه، بينما الصيادلة من حديثي التخرج، فيتقاضون 9200 جنيه، ويرتفع المبلغ للصيدلي الحاصل على الماجيستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات إلى 11500 جنيه.

ويحصل الطبيب المتخصص في مجال العلاج الطبيعي حديث التخرج على مرتب 9200 جنيه، بينما يتقاضى الطبيب الحاصل على الماجستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات على 11500 جنيه، في حين يتلقى أخصائي التمريض حديث التخرج 9200 جنيه شهريًا، وعضو التمريض ذو الخبرة من 3 إلى 5 سنوات على 10300 جنيه.

الهندسة

مع تعدد تخصصات الهندسة لتشمل «الكهرباء، والعمارة، والمدنية، الاتصالات والإلكترونيات» فإن الرواتب التي لا يجمعها كادر أو هيكل واحد، تقل عما يتقاضاه الأطباء كمثال، كما يقول كريم شعبان، مهندس حر بإحدى شركات المقاولات، في حال كان عمل المهندس داخل الجهاز الإداري للدولة.

هندسة البترول

بحسب مصادر بشركات بترول عاملة في مصر، تصل أجور العاملين في القطاع تقريباً 10 آلاف جنيه في المتوسط للفنيين، وترتفع في حال التخصصات الهندسة إلى ما بين 18 و60 ألف جنيه تقريباً للقيادات العليا بهذه الشركات، ترتفع في الشركات الأجنبية بالعملة الصعبة.

التجارة وإدارة الأعمال

بحسب استبيان حديث لأحد المجلات الاقتصادية المتخصصة، يعمل في السوق المصري 38 بنكاً، يتقاضى العاملون في 19 منها ما يتراوح بين 24 و42 ألف جنيه في المتوسط، في حين لا يقتصر العمل في البنوك على خريجي كليات التجارة وإدارة الأعمال فقط، إذ أن خريجي كليات حقوق يكونوا محل طلب أيضًا للعمل في القطاع المصرفي، ولو بدرجة أقل من خريجي كليات التجارة.