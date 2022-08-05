موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 الأوائل.. وزير التعليم يكشف التفاصيل

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، مشيرا إلى أن الوزارة تختار 10 من الأوائل في كل شعبة، حيث تم اختيار أول 10 طلاب في شعبة علمي علوم، و10 طلاب في شعبة علمي رياضة، و10 طلاب في شعبة أدبي، إضافة إلى اختيار الأوائل من المتفوقين والمكفوفين وذوي الهمم، وذلك من خلال أعلى الدرجات.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 الأوائل

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، سيتم إعلان قائمة الأوائل في الثانوية العامة، وسيقوم بتهنئتهم بالنجاح، لافتا إلى أن الوزارة عملت على قدم وساق خلال الفترة الماضية لإعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة دون أي أخطاء، موضحًا أن جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات ورصدها تمت بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 الأوائل.. خلال ساعات

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة منذ يوم 21 يوليو الماضي، حددت موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وهو الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، أي قبل يوم 8 أغسطس، مؤكدًا أنه عقب اعتماد وإعلان النتيجة ستكون في المدارس في اليوم التالي، منوهاً بأن كل طالب في الشعب الثلاث (علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي) حصل على درجاته المستحقة.

شوقي: انتهينا من نتيجة الثانوية العامة 2022 في شكلها النهائي

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من نتيجة الثانوية العامة 2022 في شكلها النهائي، منوهاً بأنه لا يوجد أي طالب في الثانوية العامة تعرض لأي ظلم خلال رصد وتقدير الدرجات وتصحيح أوراق إجابة الامتحانات، مؤكدا أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. تمت إضافة درجات الرأفة

وأشار إلى أنه تمت إضافة درجات الرأفة خلال تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2022، وأن جميع محاضر الغش الإلكتروني التي تم ضبطها خلال سير الامتحانات والبالغ عددها 71 حالة، تمت إحالتهم جميعاً للشؤون القانونية بالوزارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الغشاشين، وسيتم إعلان عقوبات الطلاب مع إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.

ويقوم موقع الوطن بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من هنا

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