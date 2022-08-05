إصابة 4 في حادث تصادم مروع بين سيارتين بصحراوي الفيوم

شهد طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي بنطاق مركز شرطة طامية، وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين، قبل قليل، بسبب السرعة الزائدة ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف، والشرطة إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم ونقل المصابين.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي بنطاق المركز.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة طامية إلى مكان الحادث على طريق القاهرة - الفيوم، وتبين إصابة 4 أشخاص في الحادث الذي وقع بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائقي السيارة، وفقدا إحكام السيطرة على السيارتين فاصطدما متسببين في إصابة مستقلي السيارتين.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم

وجرى استدعاء سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث نقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية، وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

وانتقل ضباط إدارة المرور إلى مكان الحادث، حيث تم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.