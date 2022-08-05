سيارة تدهس مواطنا وتحول جثته إلى أشلاء بـ«صحراوي الفيوم»

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي قرب كمين الروس بنطاق مركز شرطة الفيوم حادثا مروعا، حيث دهست سيارة مسرعة أحد الأشخاص أثناء تواجده على الطريق، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وسقط جثة هامدة، كما حوّلت السيارة جثة المتوفى إلى أشلاء بعدما مرت من فوقه، في مشهد مأساوي أثار رعب الجميع على الطريق.

ووصلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث لاتخاذ اللازم.

بلاغ بوقوع حادث دهس مروع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بتلقي إخطار من مرفق الإسعاف، بتلقيهم بلاغاً بوقوع حادث على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق مركز شرطة الفيوم، أسفر عن مصرع مواطن وتحول جثته إلى أشلائه.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين مصرع خلف.ج.خ، 38 عاما، بعدما دهسته سيارة مسرعة على الطريق ومرت من فوقه، فحولت جثته إلى أشلاء.

نقل الجثة لمشرحة الفيوم

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، حرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي نزلت التحقيق.