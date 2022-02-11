ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة – الفيوم» الصحراوي

حصلت «الوطن» على أسماء 17 مصاباً بينهم طفلان، و5 رضع، والذين أُصيبوا بإصابات متنوعة، مساء اليوم الجمعة، إثر تعرض سيارة ميكروباص يستقلونها لحادث انقلاب على طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، أمام منطقة الجبانات اتجاه القاهرة، وذلك إثر انفجار إطار السيارة فجأة خلال سيرها على الطريق.

حيث جرى نقل 7 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام، و6 آخرين لمستشفى التأمين الصحي، وإسعاف 4 مصابين في مكان الحادث وتركهم بعد رفضهم النقل إلى أي مستشفى.

نقل 7 مصابين لمستشفى الفيوم

وأسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص عن إصابة كل من مأمورية محمد عبد السلام، 70 سنة، بكسر مضاعف بالساق اليمنى وكسر بالساق الأيسر، وعبد الله سيد أحمد، 36 سنة، بكدمات وسحجات، وابتسام جمال توفيق 38 سنة باشتباه ارتجاج وجرح بالرأس، وعماد جمال توفيق، 37 سنة، بسحجات وكدمات، ونشوى جمال توفيق، 38 سنة، بسحجات وكدمات، ومحمد سمير السيد، 27 سنة، بكدمة شديدة بالجانب الأيمن وسحجات وكدمات، ومحمود محمد هاشم 33 سنة باشتباه ارتجاج وسحجات وكدمات، وجرى نقلهم لمستشفى الفيوم العام.

نقل 6 مصابين لمستشفى التأمين

كما أسفر حادث انقلاب ميكروباص، عن إصابة ربة منزل و5 رضع بينهم ثلاثة توائم وهم سارة عمار عبد الله 24 سنة، باشتباه ارتجاج وخلع بالكتف الأيسر، وزاهر فاروق محمد، سنتين، بكدمة بالحوض وكدمات بالجسم، وسجدة عمر أحمد سنتين، بسحجات وكدمات، والتوأم فاطمة عمر أحمد، وأحمد عمر أحمد، ومحمد عمر أحمد، سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

إسعاف 4 مصابين وتركهم

كما قام المسعفون بتقديم الإسعافات الأولية لـ 4 مصابين وتركهم في مكان الحادث بعد رفضهم النقل إلى أي مستشفى وهم، إسلام خلف فتحي 19 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، ومحمد شعبان جمعة، 14 سنة، بسحجات وكدمات، وبلال حسان محمد 15 سنة، ومحمد عجمي علي 19 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة.