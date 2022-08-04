منع نقل أو انتداب التمريض من مستشفى الفيوم العام لسد العجز

قرر الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، منع نقل أو انتداب أي ممرض من مستشفى الفيوم العام إلى أي مستشفى أخرى، لسد العجز الموجود بتمريض أقسام المستشفى المختلف، مع زيادة عدد الأطباء بالمستشفى، من أجل تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى من أهالي محافظة الفيوم بالمستشفى، خصوصاً في ظل وجود تطوير ورفع كفاءة لعدد من أقسام المستشفى ووحداتها.

يأتي ذلك للتغلب على أي تحديات تعطل العمل بالمستشفى، نظراً لكونها أكبر مقصد لمختلف أهالي محافظة الفيوم من كل المراكز لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، في ظل وجود نقص في إمكانيات المستشفيات المركزية.

توفير احتياجات مستشفى الفيوم

في سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استجابة الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، وتوفير احتياجات المستشفى العام من أجهزة، ومعدات، وأطقم طبية، مع السعي لإكمال باقي الاحتياجات التي تتطلبها المستشفى خلال الفترة المُقبلة، مُعرباً عن تقديره لتلك الاستجابة، ومُشدداً على حرصه الشديد في توفير كافة أوجه الدعم لقطاع الصحة.

رفع كفاءة أقسام المستشفى

في سياق متصل، قال الدكتور محمد الدمرداش مدير مستشفى الفيوم العام، أنّ المستشفى شهدت عدة أعمال تطوير خلال الآونة الأخيرة، في عدة أقسام أبرزها العظام، وجراحة المخ والأعصاب، والقسطرة، وعناية المخ والأعصاب، والأوعية الدموية، وقسم المخ والأعصاب،

موضحاً أنّ المستشفى تحتاج إلى زيادة عدد الأسرة، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لوحدات الرعاية المركزة، وتطوير جناح العمليات، مع تزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية آخر، وأخيراً عدد من أجهزة السونار.

الآلاف يترددون على المستشفى

وأوضح «الدمرداش»، أنّ المستشفى تستقبل 44 ألف و426 مريضا ومريضة بصورة شهرية، يترددون على العيادات الخارجية، إضافة إلى 597 مريضا يترددون على الأقسام الداخلية بالمستشفى، و32 ألفا و835 مريضا ومريضة يترددون على قسم الاستقبال، مع إجراء 3822 عملية شهرياً، و44 ألف تحليل، و15 ألف أشعة.

رئيس الطب العلاجي يتفقد المستشفى

جاء ذلك خلال زيارة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، لمستشفى الفيوم العام بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تفقد خلالها العديد من الأقسام، أبرزها البطحاء للغسيل الكلوي، وجناح العمليات الكبرى، وقسم الاستقبال، وعمليات الطوارئ.