«الوطن» تنشر غدا نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. سجل بياناتك الآن

تتعالى الأصوات، وتكثر التمنيات، وتتضاعف الأدعية قبل ساعات قليلة من ظهور النتيجة المرتقبة الخاصة بالمرحلة الثانوية، لذا تنشر «الوطن» غدا نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وكل ما عليك هو تسجيل بياناتك للحصول عليها فور ظهورها.

ويمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس غدا، عبر موقع «الوطن»، إذ سيجري اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم.

«الوطن» تنشر غدا نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وتنشر «الوطن» غدا نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. ويمكن تسجيل بياناتك الآن للحصول عليها فور ظهورها.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. سجل بياناتك للحصول عليها فور ظهورها

وتنشر «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2022، عقب اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وسيجري إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 غدا السبت، بعد انتهاء الكنترول المركزي في مدينة 6 أكتوبر، من إعدادها، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، بعد الدخول على الرابط وكتابة البيانات التالية:

رقم الجلوس

اسم الطالب

البريد الإلكتروني

المحافظة

الشعبة

رقم التليفون.

على أن تكون النتيجة بين يدي الطلاب قبل نشرها في أي مكان آخر، ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة من الرابط التالي

https://natega.elwatannews.com/

ومن المقرر أن يعلن طارق شوقي وزير التعليم، الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية، والمكفوفين ومتحدي الإعاقة.