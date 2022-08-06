«عزة» في دعوى طلاق بعد هوس زوجها بالثراء السريع: «خرب البيت»

بعد أن تملك منه هوس الثراء السريع، بدأ يبحث عن شيء يجمع منه أموالًا طائلة دون شقاء، فأوقعه القدر على سمسار كان السبب في تشجيعه أكثر حتى أصبح مصيرهما السجن معًا، بعد ملاحقتهما بعدة قضايا، وأصبح مصير «عزة» وأطفالها مبهمًا، فلجأت لمحكمة الأسرة لتتخلص من الرباط المقدس الذي جمعهما، لأنها لم تقبل أن تكون على ذمة رجل نصاب، حسب وصفها، وأنه استغلها وأخد منها أموالًا كثيرة بالإضافة إلى مرتبها: «خرب البيت بسبب طمعه».

طوال حياتها، تمنت «عزة» أن تتزوج من رجل صالح وتبني منزلًا تملأه المودة والحب، وعندما تقدم زوجها لها وافقت بعد أن عرفت أنه متدين ومهذب ويتق الله في معاملة والديه، ووقت التعارف كان يعاملها أفضل معاملة ما جعلها تعتقد أنه الرجل المناسب وتمت الخطبة، وبدأت بكل سعادة في تجهيز منزل الزوجية، وبعد عامين تمكنوا من الانتهاء وإقامة حفل الزفاف، وفقًا لحديثها.

17 سنة زواج.. وإنجاب 3 أولاد

بعد الزواج عاشت معه سنوات هادئة لا تنكر ذلك، وكانت حياتهما مثالية لم يعكر صفوها سوى بعض المشكلات التي تحدث يوميًا بشكل روتيني، وأنجبت منه 3 أولاد، أحسنت تربيتهم ومعاملتهم، وكانت تعمل وتساعده من مرتبها في مصروفات المنزل، وتحملت معه الكثير خلال مدة الزواج التي استمرت 17 عامًا.

وفي أحد الأيام، طلب منها مبلغ مالي ضخم، فصدمت وسألته عن سبب طلبه، فبرر لها الأمر أنه سيدخل في مشروع ضخم مع سمسار، فلم يكن معها هذا المبلغ ولم تقف مكتوفة الأيدي أمام طلبه، وبعد تفكير طويل أقنعها أن تبيع كافة مصوغاتها الذهبية، وبعدها علمت أن المبلغ ليس كافيًا، وبدأ يقنع الآخرين بالاستثمار معه بأموالهم وردها أضعاف بعد انتهاء المشروع، ثم أقنع الكثير من أفراد العائلة والأصدقاء، وحصل على مبالغ مالية كثيرة، وفقاً لحديث الزوجة لـ«الوطن».

«عزة»: «خرب البيت واتحبس»

«بسببه البيت أتخرب، بعد سنتين بدأت الناس تدور على فلوسها، وبعد ما الناس بدأت تعمله محاضر بدأ يقنعهم بأنه غير فكرة المشروع، وأن في مشروع أكبر، وبعدها عرفت منه أن مفيش مشروع ولا حاجة، وأننا هنسيب البلد ونمشي بالاتفاق مع السمسار، وأننا هنسافر بفلوس الناس اللي ساعدته، فسيبت البيت وقولت لأهلي، واتعمله محاضر واتقبض عليه واتحبس»، لتقرر «عزة» اللجوء لمحكمة الأسرة بزنانيري، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 2849.