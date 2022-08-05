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الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كتب:

محمد متولي
11:37 م | الجمعة 05 أغسطس 2022
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن الجامعة العربية تدين العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.

الخارجية الفلسطينية تثمن الجهود المصرية لوقف القصف الإسرائيلي

وأكدت الفضائية أن الخارجية الفلسطينية ثمنت الجهود المصرية المبذولة لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ أن القصف الإسرائيلي ما زال مستمرا على القطاع.

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بقلم محمد متولي