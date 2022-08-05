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الأردن يطالب بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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سحر المكاوى
10:37 م | الجمعة 05 أغسطس 2022
عدوان إسرائيلي سابق على غزة

عدوان إسرائيلي سابق على غزة

شددت وزارة الخارجية الأردنية على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الأردن يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

وطالب الأردن المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد الإسرائيلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

الأردن يحذر من التبعات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي

وحذر المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، من التبعات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي وترويع المدنيين، الذي لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس.

وأضاف أن حل مشكلة قطاع غزة ومنع تفاقم العنف يكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي بالعودة لطاولة المفاوضات لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، ورفع الحصار الجائر عن القطاع، والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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بقلم سحر المكاوى