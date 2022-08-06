ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع الوطن

تقدم جريدة الوطن لمتابعيها نتيجة الثانوية العامة عبر موقعها الإلكتروني وذلك بشكل مجاني بالكامل وبطريقة سهلة وسلسة والتي ستظهر رسميًا خلال ساعات قليلة، بعدما خاض الطلاب امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد للعام الثاني على التوالي باستخدام نظام البابل شيت، وأيضًا طبقًا لنماذج الأسئلة الجديدة والتصحيح الإلكتروني بالكامل دون تدخل العنصر البشري.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وخاضت وزارة التربية والتعليم تحدٍ كبير من أجل تطوير نظام التعليم المصري وإقرار نظام جديد للثانوية العامة امتحن خلاله الطلاب عام 2021 وهذا العام أيضًا، حيث ينتظر الطلاب خلال ساعات قليلة نتيجة الثانوية العامة 2022 .

وكما تعودتم مع جريدة الوطن، حيث تقدم لكم عبر موقعها الرسمي النتيجة بشكل مجاني وفور ظهورها وذلك عبر الموقع natega.elwatannews.com ويمكنك التسجيل الآن للحصول على النتيجة فور ظهورها.

نتيجة الثانوية العامة

وبعد ظهورها تنتهي أول مرحلة من مراحل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الدور الأول، وتبدأ مرحلة التنسيق والتقدم للجامعات وأيضًا طلبات التظلم التي يقدمها الطلاب.

نظام التعليم الجديد

وحظيت الامتحانات هذا العام بنظام التصحيح الإلكتروني للأسئلة، في ثاني سنوات إجراء امتحانات الثانوية العامة بنظام أسئلة الاختيار من متعدد والذي يعتمد علي الفهم والتحليل وفهم مخرجات التعليم وليس الحفظ والتلقين طبقا لنظام التعليم الجديد، وتدوين الإجابات في البابل شيت، حيث لا يتدخل أي عنصر بشري في عملية التصحيح، مطلقًا ويتم تصحيح النتيجة بالكامل باستخدام الحاسب الآلي.