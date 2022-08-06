أمين عام «الأمم المتحدة» يزور كوريا الجنوبية في إطار جولة آسيوية الخميس المقبل

قالت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، سيزور كوريا الجنوبية، يومي الخميس والجمعة المقبلين في إطار جولته الآسيوية التي تشمل 3 دول. ووصل جوتيريش، أمس الجمعة، إلى اليابان ومن المقرر أن يزور منغوليا قبل التوجه إلى كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

بليكن: تحالف «واشنطن» و«سول» ركيزة السلام في المحيطين

وأمس الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عقب اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي، «بارك جين»، إن تحالف البلدين ركيزة أساسية للسلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وجاء الاجتماع بين بلينكن و«جين»، على هامش الاجتماعات السنوية التي تستضيفها رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، في «بنوم بنه» عاصمة كمبوديا.

بدوره، أوضح وزير الخارجية الكوري الجنوبي، للصحفيين عقب الاجتماع، أنه أوضح لنظيره الأمريكي، موقف «سول» بشأن العلاقات مع الصين واليابان في ضوء إستراتيجية منطقة المحيطين.

وفي سياق متصل قال تقرير سري لمنظمة «الأمم المتحدة»، إن «بيونج يانج»، أجرت استعدادات لإجراء تجربة نووية خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، وأوضح مراقبون مستقلون للمنظمة، أن كوريا الشمالية، تواصل تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية في موقع «يونجبيون».

مراقبون: العمل في موقع «بونجي- ري» يمهد الطريق لإجراء تجارب إضافية

وأشار المراقبون، إلى أن العمل في موقع «بونجي- ري» للتجارب النووية يمهد الطريق لإجراء تجارب إضافية لتطوير أسلحة نووية، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف المراقبون المستقلون، أن التحقيقات أظهرت أن كوريا الشمالية هي المسؤولة عن سرقة عملات مشفرة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات في عملية اختراق واحدة كبيرة لتمويل برامجها النووية والصاروخية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.