كوريا الجنوبية: أطلقنا 8 صواريخ «أرض - أرض» على البحر الشرقي

أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، 8 صواريخ باليستية على البحر الشرقي، اليوم الإثنين، في أول تحرك مشترك لـ البلدين منذ عام 2017، ردًا على إطلاق «بيونج يانج» صواريخ، أمس الأحد.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن الحلفاء أطلقوا صواريخ نظام الصواريخ التكتيكية للجيش «أرض - أرض»ابتداءً من الساعة 4:45 صباحًا بالتوقيت المحلي، لمدة 10 دقائق تقريبًا.ة

وأضافت «الأركان المشتركة» في بيان صحفي إن إطلاق «سول» و«واشنطن» لـ الصواريخ، أظهر القدرة والاستعداد لشن ضربات دقيقة فورية على مصادر الاستفزازات وقيادتها وقوات الدعم.

الجيش الكوري الجنوبي يحث على الوقف الفوري للأعمال التي تثير التوترات

وأشارت الأركان الكورية الجنوبية، إلى أن الجيش يدين بشدة سلسلة استفزازات صواريخ «بيونج يانج» الباليستية، وحثت بشدة على الوقف الفوري للأعمال التي تثير التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية وتزيد من المخاوف الأمنية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفجر أمس الأحد، أطلقت «بيوج يانج»، 8 صواريخ بالستية قصيرة المدى تجاه بحر اليابان، لتكون بذلك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري 2022، وتعد المرة الثالثة منذ تولي رئيس كوريا الجنوبية «يون سوك يول»، منصبه في مايو الماضي الماضي

من جانبه، قال رئيس كوريا الجنوبية، «يون سوك يول» إن صواريخ «بيونج يانج» وأسلحتها النووية تهديد للسلم العالمي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

رئيس كوريا الجنوبية: إدارتي ستردع التهديدات النووية والصاروخية

وتعهد «يول»، خلال حفل يوم الذكرى أقيم في مقبرة «سول الوطنية» بالرد بحزم وصرامة على أي استفزاز كوري شمالي، وقال الرئيس الكوري الجنوبي: «حتى في هذه اللحظة، تتطور التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية».

وأضاف المسؤول الكوري الجنوبي، أن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وصلت إلى مستوى تهديد ليس فقط السلام في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضًا في شمال شرقي آسيا والعالم، مشيرا إلى أن إدارته ستردع التهديدات النووية والصاروخية بينما تبني أيضًا قدرة أمنية أكثر جوهرية وعملية.