كوريا الشمالية تتحدى العالم: إطلاق قذائف مدفعية باتجاه البحر الأصفر

أطلقت «بيونج يانج» قذائف مدفعية من قاذفات صواريخ متعددة في استعراض آخر للقوة من كوريا الشمالية، وفقا لما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي، أمس الأحد، فيما أشار مصدر مطلع، إلى أن الجيش الكوري الجنوبي، رصد مسارين.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في رسالة نصية للمراسلين، أنها رصدت مسارات يعتقد أنها طلقات مدفعية من الساعة 6:21 مساء إلى 6:37 مساء بالتوقيت المحلي، أمس الأحد، مؤكدة أنها تعزز المراقبة واليقظة لدى جيش بلادها.

الأركان الكورية الجنوبية: «سول» تعمل مع «واشنطن» عن كثب

وأشارت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، إلى أن «سول» تعمل مع «واشنطن» عن كثب مع الحفاظ على وضع استعداد شامل.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أعلنت في وقت سابق، وصول 6 طائرات شبحية من طراز «إف 35 أيه» الأمريكية، إلى كوريا الجنوبية، الثلاثاء الماضي لإجراء مناورات مشتركة مع «سول».

وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إن يعتقد أنه تم إطلاق قذيفتين من الجانب الغربي لـ كوريا الشمالية باتجاه البحر الأصفر الواقع غرب شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتس كيه» اليابانية.

بدوره، عقد مجلس «الأمن الوطني» الرئاسي في كوريا الجنوبية، اجتماعا بقيادة مستشار الأمن الوطني الرئاسي، «كيم سونج-هان» لمراجعة وضع استعداد الجيش بعد فترة وجيزة من رصد طلقات كوريا الشمالية.

مجلس «الأمن الوطني» الكوري الجنوبي يراقب إمكانية إجراء عمليات إطلاق إضافية

وقال المكتب الرئاسي، إن المجلس يراقب عن قرب إمكانية إجراء عمليات إطلاق إضافية من «بيونج يانج».

وفي 12 يونيوو الماضي، أطلقت كوريا الشمالية، طلقات من قاذفات صواريخ متعددة بعد أسبوع من إطلاقها 8 صواريخ قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي.