الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية للكلية الحربية فجر اليوم

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى، فجر اليوم، جولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

الرئيس حريص على متابعة برامج التدريب

وبحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية فإن الجولة التفقدية، تأتى في إطار حرص الرئيس السيسي على متابعة برامج التدريب، والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

شاهد عدد من الأنشطة التدريبية

وقد شاهد السيد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية، والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية التي يقوم الطلبة بأدائهـا بشـكـل يومي خـلال تواجـدهم بالكليـة، أظهـرت مـدى مـا يتمتـع بـه طلبـة الكليـة الحربيـة من قدرات بدنية عالية، حيث أشاد سيادته بما شاهده خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية.

التقى بعدد من طلبة الكلية

كما التقى الرئيس السيسي بعدد من طلبة الكلية الحربية، وناقشهم في العديد من الموضوعات واستمع لآرائهم واستفساراتهم المختلفة وأوصاهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية ليكونوا أجيالا قادرة على تحمل المسؤولية وصون مقدسات الوطن.