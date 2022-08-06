مصرع 10 أشخاص جراء حريق منزل في شمال شرقي «بنسلفانيا»

لقي 10 أشخاص، بينهم 3 أطفال، مصرعهم، ونجا 3 بالغين، جراء اندلاع حريق في منزل في «نيسكوبيك» الزراعية، الواقعة شمال شرقي ولاية «بنسلفانيا» الواقعة شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت شبكة «سي بي أس» الأمريكية، إلى اكتشاف رجل إطفاء متطوع، لمحاربة الحريق، أن ضحايا المنزل هم من عائلته، فيما أشارت السلطات، إلى فتح تحقيق جنائي.

شرطة ولاية بنسلفانيا: إجراء تحقيق جنائي

وأشار الملازم أول في شرطة ولاية بنسلفانيا ديريك فيلسمان، إلى إجراء تحقيق جنائي معقد، مضيفا أن عناصر الشرطة استجوبوا ناجين. وقال رجل الإطفاء، هارولد بيكر، في تصريحات صحفية، إن الضحايا هم ابنه وابنته ووالده وصهره و3 أحفاد واثنين وأقارب آخرين، مشيرا إلى وجود 13 كلبا في المنزل.

وأوضح بيكر، أن العنوان الذي أعطي في البداية، كان منزلاً مجاورًا، لكنه أدرك أنه سكن عائلته عند اقتراب سيارة الإطفاء من المنزل. وقال بيكر، الذي أعفي من مهام مكافحة الحرائق بسبب علاقته بالضحايا، إن 14 شخصًا كانوا يعيشون في المنزل.

وأشار بيكر، إلى فرار 3 من الحريق. وأضافت الشرطة، أن بين الأطفال «5 و6 و7 سنوات»، بينما تراوحت أعمار الضحايا الآخرين بين 19 و79 عاما، موضحة أن المنزل دمرته النيران تماما.

فرار بعض الأشخاص بأمان من المنزل

وأشارت السلطات، إلى فرار بعض الأشخاص من المنزل ما جعلهم في أمان، وأظهرت صور نقلتها وسائل إعلام أمريكية، تداعي جدران متفحمة للمنزل المكون من طابقين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال شهود، إنهم سمعوا صوت انفجار عال قبل مشاهدة النيران تلتهم الشرفة الأمامية للمنزل بسرعة، فيما أشار بعض الجيران، إلى أنهم سمعوا شابًا يصرخ أمام المنزل: «كلهم ماتوا».