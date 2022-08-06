بعد قليل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن

لمن يبحث عن نتيجة الثانوية العامة 2022 خاصة أسر وأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، حيث ينتظر الطلاب النتيجة خلال الساعات القادمة ومن المنتظر ظهور النتيجة عبر موقع جريدة الوطن، مجانًا وتظهر نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس وتجدوها عبر الموقع فور ظهورها، ويمكنكم التسجيل الآن لتصلكم النتيجة فور ظهورها لبريدكم الإلكتروني.

نتيجة الثانوية العامة

ونتيجة الثانوية العامة هذا العام تظهر بعدما خاض الطلاب امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد طبقًا لنماذج الأسئلة الجديدة والتصحيح الإلكتروني بالكامل دون تدخل العنصر البشري، وباستخدام نظام البابل شيت.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وخاضت وزارة التربية والتعليم تحدٍ كبير من أجل تطوير نظام التعليم المصري وإقرار نظام جديد للثانوية العامة امتحن خلاله الطلاب عام 2021 وهذا العام أيضًا وينتظر الطلاب نتيجة الثانوية العامة 2022 طبقا للنظام الجديد للمرة الثانية على التوالي.

موقع نتيجة الثانوية العامة

وتنتهي الدارسة الثانوية بظهور النتيجة عبر الموقع natega.elwatannews.com وتبدأ مرحلة التنسيق بعدها للالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، كما يبدأ آخرون في التظلم على درجات الثانوية العامة عبر نظام التظلمات.

نتيجة الثانوية العامة

ويعتبر هذا العام ثاني سنوات إجراء امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد، حيث خاض الطلاب الامتحانات هذا العام وتم تصحيح الامتحان بنظام التصحيح الإلكتروني للأسئلة، والتي تم تصحيحها دون أي يتدخل أي عنصر بشري في عملية التصحيح، حيث واجه الطلاب في الامتحان أسئلة الاختيار من متعدد والذي يعتمد على الفهم والتحليل وفهم مخرجات التعليم وليس الحفظ والتلقين طبقا لنظام التعليم الجديد، وبعدها أجاب الطلاب الإجابات في البابل شيت، وتظهر النتيجة عبر موقع الوطن من خلال الضغط هنا.