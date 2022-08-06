قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.. تعرف على الفرق بين الجامعات الخاصة والأهلية

يستعد طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالدراسة الجامعية، وينوي بعض الطلاب الالتحاق بالجامعات الحكومية، وينوي آخرون أن يلتحقوا بالجامعات الخاصة، بينما يفكر البعض في الالتحاق بالجامعات الأهلية.

ويتساءل البعض عن الفرق بين الجامعات الخاصة والأهلية في مصر وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.. تعرف على الفرق بين الجامعات الخاصة والأهلية.

الجامعات الأهلية

الجامعات الأهلية هي جامعات غير هادفة للربح وتسعى لتقديم نموذج تعليم يتماشى مع متطلبات المجتمع، وهي بمصروفات ولكن مصروفاتها يتم إنفاقها على العملية التعليمية كاملة، بحيث يتم صرف أي إيرادات فائضة لتطوير البحث العلمي وتنميته.

والجامعات الأهلية مثل جامعة قنا الأهلية الجديدة وجامعة المنيا الأهلية الجديدة وجامعة المنوفية الأهلية الجديدة وجامعة بني سويف الأهلية الجديدة وجامعة المنصورة الأهلية الجديدة وجامعة الإسكندرية الأهلية الجديدة وجامعة حلوان الأهلية الجديدة وجامعة بنها الأهلية الجديدة وجامعة شرق بورسعيد الأهلية الجديدة وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة وجامعة الزقازيق الأهلية الجديدة وجامعة أسيوط الأهلية الجديدة.

الجامعات الخاصة

وبالنسبة للجامعات الخاصة فإنها بمصروفات ولها مجلس أمناء وتخضع لقانون تنظيم الجامعات الخاصة وتخضع في الدراسة والمصروفات لمبدأ العرض والطلب، حيث يكون للطالب حرية الاختيار وفقا لمعايير الجودة التي تحقق تقديم خدمة تعليمية متميزة، كما أن الجامعات الأهلية في مصر تخضع لإشراف مجلس أمناء مشكل وأعضاء.

والجامعات الخاصة مثل جامعة الملك سلمان وجامعة الجلالة والجامعات الخاصة مثل البريطانية والروسية وجامعة بدر وغيرها.