رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. الاستعلام الآن

يمكن الحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة «الوطن»، حيث يتبقى وقت قليل على ظهور النتيجة التي يترقبها أولياء الأمور والطلبة لمعرفة مجهودهم ومجموعهم الذي حصلوا عليه بعد عام من التحصيل الدراسي الطويل والشاق، لتحديد وجهتهم من جامعة أو معاهد أو غيرها.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتم إعلانها اليوم السبت، بعد اعتمادها رسميًا عقب انتهاء الكنترول المركزي في مدينة 6 أكتوبر من التصحيح والمراجعة والرصد.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وكشف طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أنه سيتم إعلان التفاصيل الخاصة بنسبة النجاح وإحصائيات النتيجة في مؤتمر صحفي سيتم بثه عبر القنوات التلفزيونية.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن، فور اعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم، وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات.

في البداية يجب الدخول على الرابط التالي https://natega.elwatannews.com/

وبعدها يتم كتابة البيانات التالية في الخانات المخصصة لذلك، وهي:

كتابة الاسم رباعي

رقم الجلوس والبريد الإلكتروني

رقم الهاتف المحمول

اختيار الشعبة والمحافظة التي ينتمي لها الطالب.

وسيتم إعلان الأوائل من الشعبتين العلمية بقسميها علمي علوم أو علوم رياضة، والأدبية والمكفوفين ومتحدي الإعاقة في مؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.