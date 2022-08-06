نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي عبر «الوطن»

بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022، وتتيح جريدة الوطن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي جميع الطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي بعد قليل، حيث يتم إعلان الأوائل في الشعبتين العلمي والأدبي من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على صفحة الوزارة على «فيس بوك».

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي

وانتهى الكنترول المركزي في مدينة السادس من أكتوبر، من إعداد النتيجة في صورتها النهائية، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس علمي وأدبي عبر موقع «الوطن».

وفي البداية، يدخل الطالب على الرابط natega.elwatannews.com، من خلال إدخال رقم الجلوس واسم الطالب والبريد الإلكتروني والمحافظة والشعبة ورقم التليفون، على أن تكون النتيجة بين يدي الطلاب قبل نشرها في أي مكان آخر.

إعلان أوائل الثانوية العامة

وانتهت وزارة التعليم من تجهيز قوائم الأوائل على مستوى الجمهورية في الشعبتين الأدبي والعلمي والمتفوقين والمكفوفين ومتحديين الإعاقة، بعد مراجعة النتيجة وتحديد الأوائل وفق المجموع الأعلى، ثم الأحرف الأبجدية في كل اسم، كما تتضمن نتيجة الثانوية العامة 2022 عدد الناجحين من الدور الأول ومن لهم دور ثاني، أو الباقون للإعادة السنة الدراسية المقبلة، إضافة لمن تقرر حجب نتائجهم بسبب ارتكاب مخالفات، مثل الغش، وتصوير ونشر أوراق الأسئلة.