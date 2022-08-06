تتيح وزارة التربية والتعليم الفني، رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس لطلاب الثالث الثانوي علمي وأدبي، وذلك بعد إعلان الوزارة في مؤتمر صحفي بعد قليل، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة من خلال طرح النسب المئوية للنجاح، وكذلك الأوائل والعقوبات المقررة للطلاب الغشاشين، وشرح كافي لنظام التقييم الجديد، بالإضافة إلى مستويات الطلاب من خلال النسب المئوية التي سيطرحها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس لطلاب الثالث الثانوي علمي وأدبي

ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تعقيبًا على المؤشرات الأولية لـ نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس لطلاب الثالث الثانوي علمي وأدبي، إن النتائج مبشرة، وستكون متاحة لجميع الطلاب على مستوى محافظات الجمهورية بعد إعلان الأوائل والاتصال بهم، لافتًا الى أن جميع أعمال نتيجة الثانوية العامة 2022، تمت بشكل إلكتروني دون أي تدخلات، وذلك لتجنب حدوث أي أخطاء وعدم تعرض الطلاب لأي ظلم.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم

وتزامنًا مع المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وإعلان الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة 2022 وتفاصيل نسب النجاح وأوائل الثانوية العامة، يتيح موقع «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس لطلاب الثالث الثانوي علمي وأدبي، من خلال الضغط على الرابط natega.elwatannews.com، ثم كتابة البيانات الكاملة للطلاب، وبعد ذلك ستظهر لهم.