تتجه الأنظار في الوقت الراهن إلى معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بالتزامن مع إعلانها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني في مؤتمر صحفي يُعقد بعد قليل.

نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

وينتظر قرابة 50 ألف طالب وطالبة نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعدما أدى 49683 طالبًا وطالبة، امتحانات الثانوية العامة في الإسكندرية خلال الأسابيع الماضية، منهم 20526 في الشعبة الأدبية، و26947 في الشعبة العلمية، و2210 دولي، حيث أدوا امتحاناتهم أمام 135 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني.

فيما صارت امتحانات الثانوية العامة في الإسكندرية خلال هذا العام بسلاسة دون أي معوقات تذكر، في ظل توقعات بوجود عدد من أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية، خاصة أن أبناء الإسكندرية احتلوا مراكز متقدمة خلال السنوات الأخيرة الماضية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

وتوفر «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس، بمجرد إعلان وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، وذلك بعدما تم اعتمادها مساء امس من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تعلن بعد قليل في مؤتمر صحفي.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة

ويتاح معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس، عبر عدد من الخطوات التي تتم على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة natega.elwatannews.com.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- الضغط على عرض النتيجة.