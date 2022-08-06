حالة من الترقب الشديد تسيطر على أولياء الأمور قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة الوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس، خاصة أن هذه المرحلة الدراسية تعد فاصلة في تحديد مستقبل الطلاب ووجهتهم الدراسية خلال الأعوام المقبلة.

نتيجة الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها أمس الجمعة، أن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، تم اعتمادها مساء أمس من قبل الدكتور طارق شوقي، تمهيدا لإعلانها اليوم السبت.

عدد طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد

وأدى امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد هذا العام 1789 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 705 طلاب وطالبات بالشعبة الأدبية، و988 بالشعبة علمي علوم، و96 طالبا بالشعبة علمي رياضة، وذلك على مستوى الإدارات التعليمية الخمس في محافظة الوادي الجديد.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سيكون على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- الضغط على عرض النتيجة.

طريقة التظلم على النتيجة

وأعلنت الوزارة، أنه بعد مرور 15 يوم من إعلان النتيجة، سيتم إتاحة التقدم بطلب التظلم على النتيجة، وستتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا، وبعدها تحصيل رسوم اطلاع الطلاب على نتائجهم، وقيمتها 300 جنيه لكل مادة، على أن تودع الرسوم بحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًّا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.